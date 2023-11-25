مسؤول: إصابة شخصين في هجوم كبير بطائرات مسيرة على كييف

أفاد شاهد بأن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة ضرب مناطق مختلفة في العاصمة الأوكرانية اليوم السبت 25\11\2023، وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شظايا طائرات مسيرة تم إسقاطها أصابت مساكن ومباني أخرى مما أدى إلى إصابة شخصين.

وكتب كليتشكو على تيليغرام أن الشظايا أصابت مباني سكنية في ثلاث مناطق على الأقل في كييف.

وأضاف أن شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها تسببت في اشتعال حريق في حضانة أطفال.

وفي وقت سابق قال فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن الأوكراني في مقطع مصور بُث أمس الجمعة 24\11\2023 إن هجوما بحريا بطائرات مسيرة أوكرانية على جسر القرم الروسي في يوليو\تموز “عرقل” العمليات البحرية وأجبر موسكو على اللجوء إلى العبارات لنقل الأسلحة.

وقال ماليوك إن الهجوم الثاني ضمن هجومين كبيرين وقع في أغسطس\آب وعطل بشكل خطير العمليات على الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، وهو الأطول في أوروبا، وأضعف فكرة أن روسيا لا تقهر.

وأضاف في الجزء الأول من سلسلة أفلام وثائقية يبثها التلفزيون تحت عنوان ’إس.بي.يو العمليات الخاصة للنصر’ “لقد قلبنا بشكل عملي مبدأ العمليات البحرية رأسا على عقب”.

وتابع “دمرنا أسطورة روسيا التي لا تقهر… هناك الكثير من المفاجآت القادمة، وليس فقط جسر القرم”.

وأوضح ماليوك كيف أن الهجوم، الذي أيده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، شارك فيه خمس طائرات مسيرة من طراز “سي بيبي” محمولة بحرا تم التحكم فيها عن بعد من كييف، على بعد ألف كيلومتر إلى الشمال.

وقال الفيلم الوثائقي إن التقارير التي قدمها العملاء أظهرت أن ستة من ثمانية هياكل داعمة دمرت وتضرر اثنان، وتحولت القوات الروسية إلى العبارات لتزويد قواتها بالأسلحة.

وقالت روسيا إن هجوم يوليو\تموز أدى إلى مقتل شخصين على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي عن طريق البر والسكك الحديدية. ومنذ ذلك الحين، ظلت حركة المرور تعمل على الجسر، رغم أن المسؤولين الروس يقولون إن أعمال الإصلاح لا تزال مستمرة.

وتم الانتهاء من الجسر وسط ضجة كبيرة في عام 2018، بعد أربع سنوات من ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وإعلانها أرض روسية إلى الأبد.

والهجوم على الجسر هو أحد العمليات الهجومية الأوكرانية في البحر الأسود، بما في ذلك هجوم صاروخي على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيفاستوبول في سبتمبر\أيلول.

وقال زيلينسكي هذا الشهر إن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة من روسيا في البحر الأسود، وبفضل استخدام الطائرات البحرية المسيرة، أجبرت الأسطول البحري الروسي والسفن الحربية على الانسحاب.