مسؤول: الجيش الروسي صد هجوماً صاروخياً على سيفاستوبول في القرم

قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا عبر قناته على تيليغرام إن الجيش الروسي صد هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأضاف “وفقا للبيانات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا بالقرب من قاعدة بيلبيك العسكرية”.

وفي وقت سابق من اليوم الأثنين 25\9\2023 قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على تيليغرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة، وقال جلادكوف إنه لم تقع إصابات.

وفي وقت سابق من يوم الأثنين 25\9\2023 قال أعضاء لجنة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة، في أحدث النتائج التي توصلوا إليها من ميدان الحرب في أوكرانيا، إن المحتلين الروس عذبوا أوكرانيين بوحشية لدرجة أن بعض الضحايا لقوا حتفهم كما أجبروا أسرا على الاستماع بينما يغتصبون النساء في الجوار.

وقال إريك موس رئيس لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن فريقه “جمع المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن استخدام القوات المسلحة الروسية للتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها كان واسع النطاق ومنهجيا”.

وأضاف “كان التعذيب يمارس في بعض الحالات بوحشية شديدة لدرجة أنه أدى إلى وفاة الضحية”.

ومضى يقول “ارتكب الجنود الروس جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي بحق نساء تراوحت أعمارهن بين 19 و83 عاما” في مناطق احتلوها بإقليم خيرسون.