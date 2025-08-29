مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب ينهي الحماية الأمنية لكامالا هاريس

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى حماية جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابق ومنافسته الديمقراطية في انتخابات 2024 كامالا هاريس.

ويحصل نواب الرئيس السابقون عادة على الحماية التي يوفرها لهم جهاز الخدمة السرية لستة أشهر بعد مغادرتهم مناصبهم.

وقال المسؤول إن حماية هاريس تم تمديدها لمدة عام واحد، حتى يناير كانون الثاني 2026، من قبل الرئيس السابق جو بايدن قبل أن يغادر منصبه في يناير كانون الثاني الماضي.

وستبدأ هاريس في سبتمبر أيلول جولة ترويجية لمذكراتها “107 أيام” في 15 مدينة، تتناول محاولتها التي لم تتوج بالنجاح للوصول إلى الرئاسة.

كانت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمدة 107 أيام بعد انسحاب بايدن من السباق في الأسابيع التي أعقبت مناظرة كارثية ضد ترامب. وتفوق ترامب على هاريس وفاز بالرئاسة في النهاية.

وقال المسؤول إن الرسالة الموجهة إلى هاريس، والتي تحمل تاريخ يوم أمس الخميس، تنص على أن إنهاء الحماية الأمنية الإضافية سيدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر أيلول.

وقالت كيرستن ألين، المستشارة البارزة لهاريس، ردا على هذه الخطوة “نائبة الرئيس ممتنة لجهاز الخدمة السرية الأمريكي لاحترافيته وتفانيه والتزامه الثابت بالسلامة”.

خسرت هاريس الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2028.

وأنهى ترامب أيضا الحماية الأمنية الاتحادية لآخرين، بمن فيهم منتقدون له مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وفي مارس آذار، أنهى الحماية الأمنية لابني بايدن، هانتر وآشلي.