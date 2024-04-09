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مسؤول بالخارجية الأمريكية: سنبيع معدات لأوكرانيا لتحديث دفاعات هوك الجوية

منذ 28 ثانية
دفاعات هوك الجوية
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز (الثلاثاء 9-4-2024) إن الولايات المتحدة ستبيع لأوكرانيا معدات بما يصل إلى 138 مليون دولار لصيانة وتحديث أنظمة هوك للدفاع الجوي للمساعدة في الدفاع ضد الهجمات التي تشنها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

بدأت الولايات المتحدة في إرسال صواريخ هوك الاعتراضية إلى أوكرانيا عام 2022 في تحديث لأنظمة صواريخ الدفاع الجوي ستينجر، وهي منظومة أصغر ومداها أقصر.

ومنذ ذلك الحين، تتلقى أوكرانيا عددا من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام باتريوت الأمريكي الصنع.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن قيمة المبيعات العسكرية الخارجية الطارئة اليوم الثلاثاء بلغت ما يصل إلى 138 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم استمرار الكثير من مصادر التمويل الأمريكي لأوكرانيا، حصلت كييف على منحة تمويل عسكري خارجي بقيمة 300 مليون دولار في إطار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الذي تحول إلى قانون في الآونة الأخيرة. وستُستخدم أموال المنحة لدفع ثمن المعدات.

وفضلا عن ذلك، يشمل البيع مكونات تجديد الصواريخ للوحدات القديمة والأدوات ومعدات الاختبار والدعم وقطع الغيار وغيرها.

    المصدر :
  • رويترز

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