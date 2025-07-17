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مسؤول بالخارجية الأمريكية لـ"رويترز": نندد بشدة بالعنف في السويداء السورية

منذ 5 دقائق
مبنى الخارجية الأمريكية

مبنى الخارجية الأمريكية

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس “إن الولايات المتحدة تندد بشدة بأعمال العنف التي شهدتها مدينة السويداء السورية ذات الأغلبية الدرزية في الأيام القليلة الماضية”، مشيرا إلى ضرورة تحقيق دمشق في جميع التقارير بشأن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المسؤول لرويترز عدم وجود أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، حيث قُتل العشرات في جنوب البلاد خلال أيام من الصراع بين مسلحين دروز وقوات حكومية وقبائل بدوية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة “تندد بشدة بأعمال العنف في السويداء. يجب على جميع الأطراف التراجع والانخراط في حوار هادف يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف “يجب على الحكومة التحقيق في جميع تقارير الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها”.

    المصدر :
  • رويترز

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