مسؤول بالخارجية الأميركية: نواصل التدقيق بشأن حاملي التأشيرات حتى بعد دخول البلاد

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن الوزارة تجري تدقيقا مستمرا يجري تطبيقه على “جميع الأجانب الذين يحملون تأشيرات دخول سارية للولايات المتحدة والذين يتجاوز عددهم 55 مليونا”، حتى من سُمح لهم بدخول البلاد بالفعل.

وأضاف المسؤول “تلغي وزارة الخارجية التأشيرات في أي وقت تظهر فيه مؤشرات على احتمال عدم الأهلية، وهو ما يتضمن أمورا مثل أي مؤشرات على البقاء لما يتجاوز مدة التأشيرة، أو النشاط الإجرامي، أو تهديد السلامة العامة، أو الانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية”.