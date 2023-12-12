الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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مسؤول بالسلطة الفلسطينية: نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت

منذ 41 دقيقة
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ

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قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء إن “تصريح (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في السابع من أكتوبر يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح”.

كما وقال نتنياهو إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتنياهو رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة وقال في بيان إن غزة “لن تكون حماسستان ولا فتحستان” وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

    المصدر :
  • رويترز

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