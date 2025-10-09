الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
مسؤول تركي: الخطوط الجوية التركية ربما تحول طلبية بوينغ 737 إلى إيرباص

منذ ساعة واحدة
الخطوط الجوية التركية

قال أحمد بولات رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إن شركة الطيران ستستبدل طلبية جرى الإعلان عنها مؤخرا لشراء طائرات بوينغ ماكس بطائرات إيرباص المنافسة إذا فشلت المحادثات مع شركة سي.إف.إم لتوريد المحركات في إحراز تقدم.

ويأتي التحذير بعدما أعلنت شركة الطيران التركية عن طلب مبدئي لشراء 150 طائرة من طراز ماكس من شركة بوينغ تزامنا مع اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في 25 سبتمبر أيلول، والتي ترتبط بصفقة محركات منفصلة.

يُعد مشروع سي.إف.إم إنترناشونال، المملوك بشكل مشترك لشركتي جي إي إيروسبيس وسافران، المورد الوحيد لمحركات طائرات بوينغ 737 ماكس ويتنافس مع وحدة برات آند ويتني التابعة لشركة آر.تي.إكس على عقود توريد المحركات لعائلة طائرات إيرباص إيه320 نيو.

وقال بولات لرويترز في ستوكهولم في وقت متأخر من أمس الأربعاء “إذا توصلت شركة سي.إف.إم إلى شروط اقتصادية مجدية فسوف نوقع مع بوينغ”. وأضاف أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم، ولكن لا تزال هناك خلافات حول التكاليف.

    المصدر :
  • رويترز

