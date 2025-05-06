مسؤول حوثي: وقف أمريكا "للعدوان" على اليمن سيخضع للتقييم أولا

قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي إن وقف الولايات المتحدة “للعدوان” على اليمن “سيتم تقييمه ميدانيا أولا”.

وأضاف في منشور على منصة إكس “عمليات اليمن كانت ولا زالت إسنادا لغزة لإيقاف العدوان”، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا يشمل وقف هجمات الجماعة على إسرائيل.

ترامب يعلن عن هدنة مع الحوثيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن المتمردين الحوثيين في اليمن ”استسلموا“ وأبلغوا الولايات المتحدة أنهم سيتوقفون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقد أدت هجمات الحوثيين إلى عرقلة حركة الملاحة العالمية، وقد أمر ترامب بشن ضربات متواصلة على اليمن لمدة شهرين تقريبًا استهدفت الجماعة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ”ستقبل كلمتهم“ وستوقف هجماتها في اليمن نتيجة لذلك.

وقال ترامب إن الحوثيين أبلغوا الولايات المتحدة ”أنهم لا يريدون القتال بعد الآن“ و”سنحترم ذلك“.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي زاد فيه الحوثيون من هجماتهم بالصواريخ الباليستية على إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة لم تخطر إسرائيل مسبقًا بإعلان ترامب عن هدنة مع الحوثيين.

“لم نكن على علم بذلك. لقد فاجأنا ترامب”، قال المسؤول.

ويوم الأحد استهدف الحوثيون مطار تل أبيب بصاروخ وقد فشلت أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه. وعلقت شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى تل أبيب لعدة أيام نتيجة لذلك.

وقصفت إسرائيل ميناء الحديدة يوم الاثنين ومطار صنعاء الدولي يوم الثلاثاء. وقال مسؤولون إسرائيليون إن المطار خرج عن الخدمة نتيجة الضربة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الضربتين تمتا بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.