الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول اوكراني: دعم الاتحاد الاوروبي للنقل يعزز قدرتنا على تصدير الحبوب

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2023 8:12 مساءً
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول أوكراني كبير الثلاثاء إن قرار المفوضية الأوروبية تقديم تعويضات عن تكاليف تسليم الحبوب الأوكرانية للموانئ البحرية الأوروبية سيعزز القدرة على تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون انقطاع.

وتُعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها، وعادة ما تشحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود.

لكنها اضطرت إلى الاعتماد على الموانئ النهرية والسكك الحديدية بعد أن انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتأمين إمدادات الحبوب العالمية.

وأوكرانيا وروسيا من بين أبرز مصدري الحبوب في العالم.

وقالت كييف إن بإمكانها توريد الحبوب إلى موانئ ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا وسلوفينيا وهولندا لزيادة الصادرات إلى الوجهات النهائية في جميع أنحاء العالم.

وقال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني في بيان “من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي بدون الحبوب الأوكرانية”.

وأضاف أنه بسبب إغلاق موانئ البحر الأسود، أصبح نقل الحبوب الأوكرانية إلى الموانئ الأوروبية البعيدة مكلفا للغاية بالنسبة للمزارعين.

ومضى قائلا إن “وزارة الزراعة والحكومة ناشدتا المفوضية الأوروبية تعويض المزارعين الأوكرانيين عن تكلفة الخدمات اللوجستية بمبلغ 30 يورو (32.55 دولار) للطن”.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيتم تقديمه فقط عن عمليات التسليم إلى الموانئ الأوروبية البعيدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تركيا
بعد حرق نسح من المصحف.. الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنماركي
علم ليبيا
المبعوث الأممي إلى ليبيا: جود حكومة موحدة ومتفق عليها أصبح ضرورياً
عناصر من الجيش السوداني
اشتباكات السودان
فيديو.. الجيش السوداني يرد على الدعم من غرفة التحكم بسلاح المدرعات

الأكثر قراءة

شعار نادي البرج
فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!
عناصر من حزب الله
نقمة في الضاحية.. وحزب الله عاجز عن ضبط الوضع
ليونيل ميسي
شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!