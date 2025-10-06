مسؤول روسي كبير ينحي باللائمة على انخفاض الأسعار في تباطؤ صادرات الحبوب

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، المشرف على شؤون الزراعة، للرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن انخفاض الأسعار العالمية للحبوب، وهي السلعة الزراعية الرئيسية في البلاد، تسبب في انخفاض حاد في الصادرات خلال الأشهر الأخيرة.

وانخفضت صادرات القمح من روسيا، وهي أكبر مصدر له في العالم، بنحو 30 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب وبنحو 10 بالمئة في سبتمبر أيلول، وفقا لبيانات جمعتها شركة سوفيكون الاستشارية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى حصاد وفير هذا العام.

قال باتروشيف لبوتين في اجتماع نقله التلفزيون “في عام 2025، ستشهد عائدات التصدير عموما زيادة في جميع القطاعات تقريبا، باستثناء الحبوب. الوضع ليس جيدا جدا”.

وأضاف “نصدر كميات أقل من الحبوب، لكن هذا يرجع إلى الأسعار العالمية المنخفضة للغاية”، مؤكدا أن الطلب على الحبوب الروسية بين العملاء الرئيسيين لا يزال مرتفعا.

وما زالت العقود الآجلة العالمية للقمح قريبة من أدنى مستوى لها في خمس سنوات الذي سجلته في أغسطس آب، مع احتمال تحقيق محصول عالمي قياسي في موسم التسويق 2025/2026، وهو ما يسهم في ضعف الأسعار.

ويلقي تباطؤ صادرات الحبوب بظلال من الشك على خطة بوتين لزيادة الصادرات الزراعية الروسية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، كما يشير إلى ظهور مشاكل أعمق في قطاع الزراعة، الذي ازدهر في السنوات الأخيرة.

ودعت وزارة الزراعة إلى اجتماع مع كبار المصدرين في بداية سبتمبر أيلول لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز الصادرات.

وينحي العديد من المزارعين باللوم على رسوم تصدير القمح، التي تم فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والآلات، في انخفاض ربحية زراعة وتصدير القمح.

وساهم الجفاف في الأجزاء الجنوبية من روسيا، والتي تتمتع بسهولة الوصول إلى محطات التصدير الرئيسية على البحر الأسود، في التباطؤ حيث أصبحت الخدمات اللوجستية للتصدير بالنسبة للمناطق التي شهدت حصادا جيدا هذا العام أكثر صعوبة.

وتعد مصر وتركيا تقليديا المشتريين الرئيسيين للقمح الروسي، إلا أن الحكومة تسعى إلى تنويع صادراتها إلى آسيا بهدف إطلاق العنان لإمكانات مناطق إنتاج الحبوب الجديدة في جبال الأورال وسيبيريا.