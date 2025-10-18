مسؤول روسي: مقتل 3 في انفجار بمصنع للمتفجرات في باشكورتوستان الروسية

انفجار سابق في مصنع في روسيا

قال راضي خبيروف رئيس منطقة باشكورتوستان الروسية‭‭‭ ‬‬‬عبر قناته على تطبيق تيليغرام اليوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في مصنع أفانغارد للمتفجرات في مدينة ستيرليتاماك في المنطقة.

ووقع الانفجار في المصنع مساء أمس الجمعة.

وذكر خبيروف أن خبراء الطب الشرعي يحققون في سبب الانفجار، نافيا أن يكون سببه هجمات طائرات مسيرة أوكرانية.

وقالت خدمات الطوارئ اليوم السبت إنها أكملت عمليات البحث والإنقاذ في مصنع ستيرليتاماك التي استمرت طوال الليل.

يعمل مصنع أفانغارد في مجال صنع المتفجرات الصناعية وتفكيك الذخيرة.

وتسيطر مجموعة روستيك الصناعية الحكومية الروسية على المصنع منذ عام 2022.