السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول روسي: مقتل 3 في انفجار بمصنع للمتفجرات في باشكورتوستان الروسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 12:01 مساءً
انفجار سابق في مصنع في روسيا

انفجار سابق في مصنع في روسيا

A A A
طباعة المقال

قال راضي خبيروف رئيس منطقة باشكورتوستان الروسية‭‭‭ ‬‬‬عبر قناته على تطبيق تيليغرام اليوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في مصنع أفانغارد للمتفجرات في مدينة ستيرليتاماك في المنطقة.

ووقع الانفجار في المصنع مساء أمس الجمعة.

وذكر خبيروف أن خبراء الطب الشرعي يحققون في سبب الانفجار، نافيا أن يكون سببه هجمات طائرات مسيرة أوكرانية.

وقالت خدمات الطوارئ اليوم السبت إنها أكملت عمليات البحث والإنقاذ في مصنع ستيرليتاماك التي استمرت طوال الليل.

يعمل مصنع أفانغارد في مجال صنع المتفجرات الصناعية وتفكيك الذخيرة.

وتسيطر مجموعة روستيك الصناعية الحكومية الروسية على المصنع منذ عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، يطلق طائرة مسيرة استطلاعية بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، في 6 أكتوبر 2025. رويترز
حاكم عينته روسيا: قتيلان في هجوم أوكراني على منطقة تسيطر عليها موسكو في خيرسون
البرنامج النووي الإيراني - تعبيرية
الخارجية الإيرانية: لم نعد ملزمين بأي من القيود المفروضة على برنامجنا النووي
آثار الدمار في قطاع غزة. رويترز
الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة الغزيين في القطاع

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة