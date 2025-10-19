مسؤول روسي: مُسيرات أوكرانية تشعل حريقا في محطة غاز روسية

قال يفجيني سولنتسيف حاكم منطقة أورينبورغ الروسية اليوم الأحد إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق في ورشة تعمل فرق الطوارئ على إخماده.

وأضاف سولنتسيف عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليغرام أنه لم تقع إصابات بين العاملين بالمحطة التي تعرضت لبعض الأضرار.

وقال سولنتسيف في وقت سابق من الشهر الجاري إن طائرات مسيرة أوكرانية حاولت استهداف منشأة صناعية لم يحددها في مدينة أورسك الروسية القريبة من الحدود مع قازاخستان.

ونُشر حينها مقطع فيديو لم يتم التأكد من صحته على تطبيق تيليجرام أظهر جسما يصطدم بمنشأة تم تحديدها على أنها مصفاة شركة أورسكنفتيورجسينتيز في أورسك.

وتكثف أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية ومنشآت الطاقة منذ أغسطس آب في محاولة لتعطيل إمدادات الوقود وحرمان موسكو من مصادر التمويل.