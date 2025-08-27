مسؤول روسي: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حريقاً في روستوف الروسية

حريق يشتعل على سطح مبنى سكني، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، روستوف، روسيا، في 27 أغسطس 2025

قال يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم روستوف الروسية اليوم الأربعاء إن حطام طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا تسبب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني في المدينة الواقعة بجنوب روسيا، مما دفع إلى إجلاء 15 من السكان‭‭.‬‬

وقال سليوسار عبر تطبيق تيليغرام “المهم هو أن ذلك لم يسفر عن إصابة أحد” مضيفا أن الحريق تم احتواؤه.

وأضاف سليوسار أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرات المسيرة فوق سبعة أحياء مختلفة من المنطقة وتسبب الحطام المتساقط في إلحاق أضرار بأسطح وواجهات منازل هناك.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن ما لا يقل عن سبع بنايات تضررت عقب الهجوم.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا. وتقول كييف، التي كثفت هجماتها داخل الأراضي الروسية في الأشهر القليلة الماضية، إن ضرباتها تأتي ردا على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة في البلاد.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية، أن أكثر من نصف الطائرات المسيرة أُسقطت فوق منطقة روستوف، في حين تم اعتراض 4 مسيرات فوق أوريول و3 فوق بيلغورود، واعترضت الدفاعات الجوية مسيرتين في كل من منطقتي بريانسك وكورسك.

بالمقابل قال فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية اليوم الأربعاء إن هجوما روسيا وقع خلال الليل ألحق أضرارا بمنشأة للطاقة في المنطقة.

وذكر كوهوت في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل أن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء عن المستهلكين، لكن تمت استعادتها في وقت لاحق.