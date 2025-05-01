مسؤول روسي يتهم أوكرانيا بقتل 7 مدنيين على الأقل في قصف بمُسيرات

أسفرت ضربة بمسيّرات أوكرانية على مدينة أوليشكي التي تحتلّها روسيا في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مقتل 7 أشخاص على الأقلّ وجرح أكثر من 20، وفق ما أعلن مسؤول روسي في المنطقة.

وقال فلاديمير سالدو حاكم المنطقة المعيّن من جانب موسكو عبر منصة «تلغرام»: «نحو الساعة 9:30 في منطقة السوق المركزية في أوليشكي، شنّ جنود أوكرانيون ضربة قويّة بالمسيّرات… على مدنيين. وكان أشخاص كثيرون في محيط السوق وقت الهجوم».

بموازاة ذلك، سقط قتيلان و15 جريحاً في «هجوم روسي واسع» على منطقة سكنية ومدرسة في أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب أجهزة الإغاثة في البلاد.

وعلقت الرئاسة الأوكرانية على الهجوم مطالبة «بوقف إطلاق نار شامل» ومنددة بـ«رغبة القتل حتى النهاية» لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما سُمع دوي انفجارات ليل الأربعاء الخميس في حي في مدينة سومي وأطلقت صافرات الإنذار محذرة من هجوم جوي في مناطق مختلفة منها كييف وخاركيف وتشرنيغيف وسومي ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا.