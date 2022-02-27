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مسؤول روسي يعتذر عن غزو بلاده لأوكرانيا

منذ ساعتين
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قدم رئيس الوفد الروسي الرسمي في اجتماع الأمم المتحدة بشأن المناخ، الأحد، اعتذاره عن غزو بلاده لأوكرانيا، وقال أمام مئات من المبعوثين الرسميين والعلماء من حول العالم إن “أولئك الذين يعرفون ما يحدث يفشلون في العثور على أي مبرر للهجوم”.

وأدلى المندوب والعالم الروسي، أوليغ أنيسيموف، بتصريحاته خلال اجتماع لمندوبي 195 دولة لمناقشة وضع اللمسات الأخيرة على تقييم رئيسي لكيفية تأثير المناخ على الكرة الأرضية في العقود القادمة، حيث شكل موقفه مفاجأة للحاضرين.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن اثنين من المشاركين في المؤتمر، لم تذكر أسماءهما أن أنيسيموف قال “اسمحوا لي أن أقدم اعتذارا نيابة عن جميع الروس الذين لم يتمكنوا من منع هذا الصراع”.

وتقول الصحيفة إن هذه التصريحات تمثل “توبيخا علنيا نادرا” للحكومة الروسية من قبل أحد موظفيها، خاصة أنه جاء بعد خطاب حماسي من نظيرته الأوكرانية، سفيتلانا كراكوفسكا، التي ربطت غزو بلادها بالتحدي العالمي الذي يسعى العلماء إلى مواجهته، تغير المناخ.

وأعرب أنسيموف عن إعجابه بالتزام الوفد الأوكراني بالمشاركة فى المفاوضات بالرغم من الحرب فى بلاده.

وذكر أحد الشهود بأن الوفد الأوكراني غاب لفترة وجيزة عن الاجتماع الافتراضي، ولكنه عاد للمشاركة في الدورات الختامية.

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