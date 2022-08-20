مسؤول روسي يعزو "العملية العسكرية" في أوكرانيا إلى تهديدات لأمن روسيا

أشار وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” إلى أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية.

وفي كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول المناهض للفاشية، السبت 20 آب، قال شويغو: “على مدى ثماني سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وأوضح أن “آلاف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، لقوا حتفهم هناك. وفي الوقت نفسه، بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا”.

إلى ذلك، قال المسؤول الروسي إنه “على هذه الخلفية، اتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في فبراير، القرار الصائب الوحيد بإجراء عملية عسكرية خاصة”، معتبرًا أن “هدفها الرئيسي هو حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي كان يقوم بها نظام كييف”.