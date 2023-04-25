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مسؤول سوداني سابق يفر من سجن كوبر.. ما مصير عمر البشير؟

منذ 33 دقيقة
أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير

أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير

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قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

وأضاف هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيان صوتي بثته قناة طيبة التلفزيونية اليوم الثلاثاء أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

يأتي البيان بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع. وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

ولم يتضح على الفور إن كان البشير، الذي قضى فترات طويلة في مستشفى عسكري، موجودا في السجن.

مساع أمريكية متواصلة

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وهو ما يشمل التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الطرفين المتناحرين على التوصل إلى طريق لوقف مستدام للأعمال القتالية من خلال تواصلها مع الجيش السوداني والزعماء المدنيين.

وأضاف باتل أن وزارة الخارجية أشارت في ملحوظة إلى أنه إذا تمكن الأمريكيون الموجودون في السودان من الوصول إلى بورتسودان وركوب عبارة إلى جدة، فإن هناك مسؤولين قنصليين في جدة لمساعدتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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