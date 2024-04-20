مسؤول طبي في غزة: الاحتلال يهدف لتهجير المواطنين واغتيال الطفولة

اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، الاحتلال الإسرائيلي بأنه يقوم بعملية عسكرية موجهة ضد المنظومة الصحية في القطاع.

واعتبر القدرة أن الاحتلال يريد تهجير المواطنين قسريا من شمال القطاع إلى جنوبه.

ويؤكد القدرة أن استهداف المستشفيات في القطاع عملية إسرائيلية ممنهجة.

اغتيال الطفولة:

وحول ملف استهداف الاحتلال للأطفال أضاف القدرة في تصريح للجزيرة، بأن هناك عملية اغتيال ممنهجة من قبل الاحتلال للطفولة في غزة

وبحسب القدرة فإن الاحتلال قتل 13 ألفا و800 طفل بشكل مباشر في القطاع. وكشف أيضا بأن 30 طفلا في القطاع ماتوا بسبب سوء التغذية.

دمار واسع في المشافي:

القدرة أكد بأن عملية إخراج المرضى والجرحى من القطاع لا تزال عقيمة، ولفت إلى أن أقل من 30% ممن يحتاجون للعلاج خارج القطاع تمكنوا من مغادرته، وقال إن “مستشفيات شمال القطاع مدمرة تماما لا سيما الشفاء”.

وختم القدرة قائلا “نحتاج إلى مستشفيات ميدانية في شمال القطاع”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.