مسؤول عينته روسيا: قتيلان في هجوم أوكراني على دونيتسك

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قال دينيس بوشيلين الحاكم الذي عينته روسيا في الأجزاء المحتلة في منطقة دونيتسك الأوكرانية اليوم الخميس إن هجوما أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة أوقع قتيلين و21 مصابا في مدينة يناكييفه الصناعية.

وكتب بوشيلين على تيليجرام أن الهجوم وقع في ساعة الذروة في المدينة مما ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية هناك ومدينة هورليفكا القريبة.

ولم يصدر تعليق بعد على ما ذكره بوشيلين، ولم يتسن لرويترز التأكد من تلك التقارير بشكل مستقل.

دونيتسك واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا في عام 2022، بعد حوالي سبعة أشهر من غزو جارتها أوكرانيا. وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 بالمئة من دونيتسك.