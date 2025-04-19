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مسؤول في إدارة ترامب: تقدم جيد جداً في محادثات أمريكا وإيران

منذ ساعتين
محادثات إيران وأمريكا

محادثات إيران وأمريكا

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قال مسؤول أميركي رفيع، مساء اليوم السبت، إن واشنطن وطهران أحرزتا “تقدما جيدا جدا” في محادثات الملف النووي الإيراني.

ووصف المسؤول الأميركي المناقشات المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين بـ”الإيجابية”.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات.

قدر من التفاؤل لكن مع كثير من الحذر
في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن “الأجواء الإيجابية نسبيا في روما مكنتنا من إحراز تقدم فيما يتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاق المحتمل”، موضحا أن بلاده تشعر حاليا بـ”قدر من التفاؤل لكن مع كثير من الحذر”.

وتابع الوزير الإيراني أن “الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يعد مناسبا” لبلاده، لكنه أكد استعداد بلاده للبدء في مسار تفاوضي على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة “بهدف تحديد التفاصيل المتعلقة بأي اتفاق جديد”.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرّحوا في وقت سابق بأنه ستكون هناك محادثات تقنية في عُمان خلال الأيام المقبلة، وأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني سيلتقيان مجددا في 26 أبريل.

اتفاق جديد
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية خلال ولايته الأولى في عام 2018، بمهاجمة إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق جديد على وجه السرعة يمنعها من تطوير سلاح نووي.

وأعلنت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، استعدادها لمناقشة فرض قيود محدودة على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

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