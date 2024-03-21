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مسؤول: مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم صاروخي روسي جنوب أوكرانيا

منذ 35 دقيقة
هجوم صاروخي روسي

هجوم صاروخي روسي

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قال مسؤول محلي إن شخصا واحدا على الأقل لقى حتفه وأصيب أربعة آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا الخميس.

ولم يتضح على الفور ما الذي تم استهدافه. وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف إن أعمال الانقاذ لا تزال جارية في الموقع.

وذكر أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية المدينة أنه تم استخدام صاروخ باليستي في الهجوم، وأكد أن المباني السكنية لم تتضرر.

وجاء الهجوم على المنطقة الجنوبية اليوم في أعقاب هجوم ضخم وقع الليلة الماضية على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها تسبب في إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وصناعية.

    المصدر :
  • رويترز

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