مساعدات أميركيّة جديدة لكييف: متّحدون مع أوكرانيا إلى أن توقف روسيا حربها

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إنّ المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادًا مضادًا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

بلينكن شدد على أنّ واشنطن وحلفاءها وشركاءها سيقفون متحدين مع أوكرانيا مهما طال الأمر، إلى أن توقف روسيا حربها.

كما أشار الوزير الأميركيّ إلى أنّ روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية.