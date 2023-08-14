الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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مساعدات أميركيّة جديدة لكييف: متّحدون مع أوكرانيا إلى أن توقف روسيا حربها

منذ 58 دقيقة
أنتوني بلينكن - رويترز

أنتوني بلينكن - رويترز

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إنّ المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادًا مضادًا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

بلينكن شدد على أنّ واشنطن وحلفاءها وشركاءها سيقفون متحدين مع أوكرانيا مهما طال الأمر، إلى أن توقف روسيا حربها.

كما أشار الوزير الأميركيّ إلى أنّ روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية.

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