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مساعد بارز لبوتين يدعو لاستعادة الثقة بين روسيا وأمريكا

منذ 45 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أكد نيكولاي باتروشيف أحد أبرز صقور الكرملين ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة استعادة الثقة بين “القوتين العظيمتين” روسيا والولايات المتحدة، وقال إن موسكو مستعدة لاستئناف التعاون مع واشنطن في القطب الشمالي.

ويولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماما لروسيا حيث يسعى لإنهاء حربها الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، إذ يعتبر هو وإدارته الصين أكبر تهديد للولايات المتحدة.

ورحب الكرملين بفرصة استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن أثارت المواجهة بشأن أوكرانيا ما وصفه دبلوماسيون من كلا البلدين بأنها أسوأ أزمة في تاريخ علاقاتهما.

وقال باتروشيف لصحيفة كوميرسانت “روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما قوتين عظيمتين، تتحملان تاريخيا مسؤولية خاصة عن مصير العالم”.

وأضاف “تُظهر تجارب العقود، بل والقرون الماضية، أن بلدينا نجحا دائما في التغلب على خلافاتهما في أصعب أوقات الأزمات”.

وأثار توجه ترامب نحو روسيا قلقا بالغا لدى الكثير من الحلفاء الأوروبيين التقليديين للولايات المتحدة، الذين يخشون أن تكون واشنطن قد أدارت ظهرها لهم.

وأكد باتروشيف، الضابط السابق في جهاز المخابرات السوفيتية (كي.جي.بي)، وهو من سان بطرسبرج مسقط رأس بوتين، أن روسيا مستعدة لاستئناف التعاون مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.

    المصدر :
  • رويترز

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