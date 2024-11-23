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مستشارة بـ"الصحة العالمية": تغير المناخ يرفع مخاطر الأوبئة الصحية في المستقبل

منذ 4 ساعات
مخاوف من أوبئة جديدة تهدد العالم

مخاوف من أوبئة جديدة تهدد العالم

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كشفت المستشارة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة ريتا عيسى، عن احتمال حدوث أوبئة جديدة في العالم حتى العام 2050 بسبب تغير المناخ.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29″، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال إن أزمة المناخ تؤثر على صحة الإنسان بطرق عديدة، بما في ذلك الأوبئة.

وذكرت أن درجات الحرارة المرتفعة لها آثار خطيرة على صحة القلب، لافتة إلى زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن الحرارة المرتفعة كل عام.

ولفتت إلى وجود علاقة بين أزمة المناخ والأمراض الوبائية، وأول ما يبرز في هذا الصدد هو تغير مناطق انتشار الكائنات الحاملة للأمراض.

وأفادت أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى أوبئة جديدة، مضيفة أنه ظهرت أدلة كثيرة على أن أزمة المناخ تزيد من مخاطر الأوبئة.

وقالت إن هناك احتمال كبير بحدوث أوبئة جديدة حتى عام 2050 نتيجة لأزمة المناخ.

وانطلق مؤتمر “كوب 29” في باكو يوم 11 نوفمبر الجاري، واستمر حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية.

ويعتبر “كوب 29” من أهم المؤتمرات على مستوى العالم بشأن تغير المناخ، وتقوده الأمم المتحدة، حيث تعني كلمة “كوب” مؤتمر الأطراف، أي الدول التي صدّقت على معاهدة أبرمت عام 1992 وتحمل اسم “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.

    المصدر :
  • الأناضول

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