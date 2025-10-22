الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر

منذ ساعة واحدة
فلسطينيون نازحون يسيرون جنوباً هاربين من مدينة غزة، عقب أمر إخلاء إسرائيلي، وسط عملية عسكرية إسرائيلية، مدينة غزة، 2 أكتوبر 2025. رويترز

أوردت وكالة أنباء الإمارات أن مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بحث، اليوم الأربعاء، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود تثبيته.

يأتي الاجتماع الذي عقد في الإمارات بعد زيارة قام بها المسؤولان الأمريكيان إلى إسرائيل.

وفي سياقٍ منفصل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن رفضه نشر قوات تركية في قطاع غزة في إطار مهمة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، رغم تأكيد الولايات المتحدة أن تركيا سيكون لها “دور بناء” في خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال نتنياهو خلال استقباله جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في القدس، اليوم الأربعاء، ردّا على سؤال بشأن فكرة وجود قوات تركية في غزة، “سنقرر هذا الأمر معا. لدي آراء قاطعة في هذا الشأن. هل تريد أن تخمن ما هي؟”.

أما فانس، فقال في تصريحاته بشأن خطة إنهاء الحرب “لم أقل أبدا إن الأمر سهل، لكني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وبأننا نستطيع بالفعل بناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط بأكمله”.

في السياق نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه “خلال لقاء نتنياهو وفانس طُرحت دول عدة لدخول غزة في إطار إدارة بديلة في القطاع”.

وأضافت القناة أن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأميركي بأن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة.

كما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مكتب نتنياهو قوله إنه “لن يتم نشر قوات تركية في غزة”.

وقد بدأ فانس زيارته لإسرائيل، أمس الثلاثاء، حيث افتتح مركزا أميركيا للتنسيق بشأن اتفاق غزة في كريات غات جنوب تل أبيب، وأعلن من هناك أن خطة ترامب “تسير بشكل أفضل من المتوقع”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

