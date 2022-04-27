مستشار الرئيس الأوكراني: قدرات أوكرانيا تتعزز

رحب مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك اليوم الأربعاء بوعود الولايات المتحدة وحلفائها بإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا عقب محادثات في قاعدة جوية ألمانية.

وكتب في حسابه على تويتر: “كان أحد المطالب الغريبة لروسيا في بداية الحرب هو ‭‭’‬‬نزع السلاح الكامل‭‭’‬‬ لأوكرانيا. بعد الاجتماع التاريخي الذي عُقد أمس لأربعين وزيرا للدفاع، لدي أخبار سيئة لروسيا: “قدرات أوكرانيا تتعزز”.

وكانت الحكومة الألمانية قررت السماح بتزويد أوكرانيا بنحو 50 دبابة مضادة للطائرات، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في سياستها.

ووصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخطوة بأنها إعلان مهم من شأنه أن يعزز القدرات العسكرية لأوكرانيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء 40 من دولة حليفة للولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وقال أوستن إن المجموعة ستجتمع الآن شهريا لتقديم “دعم قوي على المدى الطويل” للجيش الأوكراني.

وأضاف: “تقف دول العالم متحدة في عزمنا على دعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الإمبريالي لروسيا”.