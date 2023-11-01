مستشار الرئيس الإماراتي: العنف يولد العنف

كتب الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد منشوراً قصيراً على حسابه الرسمي في منصة “X” قال في بدايته: التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني.

و أردف المسؤول الإماراتي رفيع المستوى قائلاً: بعيداً عن الشعارات، اخترنا في الإمارات العمل العربي والدولي المشترك والمسار السياسي والإنساني و جهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بأن العنف يولد العنف وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة و شعوبها.

التعاطف والتضامن الذي نشهده في الامارات للشعب الفلسطيني وقضيته في هذه المحنة التزام تاريخي وانساني، بعيدا عن الشعارات اخترنا العمل العربي والدولي المشترك والمسار السياسي و الانساني، جهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بان العنف يولد العنف وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة و شعوبها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 31, 2023

و كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الساعات القليلة الماضية و استقبله الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

فيما اجتمع الزعيم الإماراتي بالأمس بوزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، و الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي و الأخ الأكبر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.