مستشار بالبيت الأبيض يرجح انتهاء الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع

منذ ساعة واحدة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الاثنين “إن إغلاق الحكومة الاتحادية المستمر منذ 20 يوما من المرجح أن ينتهي هذا الأسبوع”.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي “أعتقد أن إغلاق شومر سينتهي على الأرجح خلال هذا الأسبوع”، في إشارة إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال هاسيت، وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن “أصدقاءه في مجلس الشيوخ (كانوا يعتقدون) أن من السيء أن يعيد الديمقراطيون فتح الحكومة قبل مسيرات ’لا للملوك’ وأن هناك فرصة الآن أن تتحقق الأمور هذا الأسبوع”.

كان متظاهرون من جميع الفئات العمرية خرجوا إلى الشوارع في مسيرات ’لا للملوك’ بجميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، منددين بما يعتبرونه نزعات استبدادية وفسادا جامحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومع انتهاء المظاهرات، قال هاسيت إن البيت الأبيض سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية لخفض التكاليف إذا لم ينته الإغلاق الحكومي.

    المصدر :
  • رويترز

