مستشار ترامب: الحكم الذاتي هو الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية

طالب مسعد بولس مستشار الرئيس دونالد ترمب والوسيط الجديد في نزاع الصحراء الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات الحل الدائم “دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين“ حسب ما ورد في برقية لوكالة الأنباء المغربية الرسمية “ماب” مساء السبت .

وأشار بولس إلى أنه سيبحث تفاصيل المسألة مع المعنيين خلال الزيارة المقبلة إلى المغرب والجزائر.

ونفى المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس وجود غموض في السياسة الأمريكية إزاء نزاع الصحراء.

وقال بولس في مقابلة مع وسيلة إعلام مغربية إن موقف الإدارة الأميركية الجديدة من قضية الصحراء “صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس” على حد قوله .

واضاف في مقابلة مع إذاعة (ميدي 1) “هذا الموقف عبرنا عنه تكرارا بشكل واضح وعبر عنه كاتب الدولة الأميركي، ماركو روبيو، بوضوح الأسبوع الماضي وهو نفسه الموقف الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب لصاحب الجلالة للملك محمد السادس، بخصوص اعتراف الولايات المتحدة التام والكامل بسيادة المغرب على الصحراء”. وشدد بولس الذي كشف في مقابلة مع قناة العربية يوم الخميس الماضي عن نيته التوجه للمغرب والجزائر للقيام بوساطة بين البلدين ودعم مسلسل السلام في المنطقة على “دعم الولايات المتحدة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل لهذا النزاع”.

وأكد بولس أن موقف إدارة ترمب “واضح جدا وأي خبر آخر يروج هو مجرد تقديرات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة” حسب تعبيره.

وكرر مستشار الرئيس الأميركي الموقف الرسمي للولايات المتحدة وهو اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، مضيفا أن “إعلان الرئيس ترامب عام 2020 واضح جدا ولا لبس فيه ولا يجب أخذ أي كلام خارج سياقه أو تأويل أو تحريف أو تفسير أي شيء خارج هذا السياق الواضح وكما أكد كاتب الدولة ماركو روبيو، نحن ندعم بشكل كامل مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس للحل العادل والدائم لهذا النزاع” على حد تعبيره .