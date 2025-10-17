مستشار ترامب السابق بولتون يسلم نفسه بعد اتهامات بالكشف عن معلومات سرية

سلم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه للسلطات، اليوم الجمعة، على خلفية اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية والكشف عنها.

وجرى توجيه الاتهامات لبولتن أمس الخميس، وهو ثالث منتقدي ترامب البارزين الذين يواجهون المحاكمة في الأسابيع القليلة الماضية، مع تخلي الرئيس الأمريكي عن قواعد قائمة منذ عقود تفصل بين إنفاذ القانون الاتحادي والضغوط السياسية.

ولم يدل بولتون بتصريحات للصحفيين عند وصوله إلى محكمة جرينبيلت بولاية ماريلاند لتسليم نفسه، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.

وشوهد بولتون وفريقه وهم يدخلون مقر هيئة المارشالات الأمريكية لتسليم نفسه.

وبحسب لائحة الاتهام، أبلغ بولتون اثنين من أقاربه بمعلومات حساسة لاحتمال استخدامها في كتاب بدأ في كتابته، ومنها ملاحظات حول اجتماعات مع مسؤولي المخابرات وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومة وقادة أجانب.

وذكر بولتون في بيان أمس الخميس “سأبذل جهدا كبيرا للدفاع عن سلوكي القانوني وكشف إساءة (ترامب) لاستخدام السلطة”.

وأشار آبي لويل، محامي بولتون، إلى أن موكله لم يكشف عن أي معلومات أو يحتفظ بها دون سند قانوني.

وتولى بولتون منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى قبل أن يبرز كأحد أشد منتقديه. ووصف بولتون، وهو أيضا سفير أمريكي سابق لدى الأمم المتحدة، ترامب بأنه غير مؤهل لتولي الرئاسة، وذلك في مذكراته التي أصدرها العام الماضي.

وبدأ التحقيق مع بولتون عام 2022، أي قبل تولى ترامب منصبه مجددا.

وشملت لائحة الاتهام أمام المحكمة الاتحادية في ماريلاند ثماني تهم تتعلق بالكشف عن معلومات مرتبطة بالدفاع الوطني و10 تهم تتعلق بالاحتفاظ بهذه المعلومات. وتمثل كل هذه التهم انتهاكا لقانون معني بقضايا التخابر.

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام لكن القضاء سيتولى مسؤولية الفصل في كل تهمة بناء على مجموعة من العوامل.