مستشار زيلينسكي يشدد على اهمية الهدنة وفتح الممرات الانسانية

الهجمات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية تتصاعد، وبعد سقوط ماريوبول بيد القوات الروسية باستثناء مصنع ازوفسال، حيث يتحصن عدد من المقاتلين الأوكران والمدنيين أيضا، دعت كييف إلى هدنة حقيقية في تلك المدينة الواقعة جنوب شرق البلاد.

وشدد ميخايلو بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، على أهمية إعلان “هدنة حقيقية” خلال عيد الفصح في ماريوبول، وفتح ممر إنساني للمدنيين فورا.

كما أضاف بتغريدة على تويتر أن القوات الروسية مستمرة في الهجوم على المدينة، مشيرا إلى تعرض المنطقة لقصف مدفعي وجوي كثيف.

كذلك حث أيضا على الاتفاق على عقد ما وصفها بـ “الجولة الخاصة من المفاوضات” مع الجانب الروسي.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order "not to storm"?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022