مستشار سابق لترامب: أشعر بالقلق من توقف جهاز الخدمة السرية عن حمايتي

قال جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يشعر بالقلق إزاء سحب حماية جهاز الخدمة السرية الخاصة به.

وشجب بولتون، الذي صار ينتقد ترامب باستمرار، أيضا المداهمات التي تعرض لها منزله ومكتبه الأسبوع الماضي.

وكان بولتون يتحدث في فعالية عبر الإنترنت لتقييم قمة ترامب أمس الاثنين مع الزعيم الكوري الجنوبي، وسُئل عما إذا كان يشعر بالأمان حاليا وسط خلافاته مع الإدارة الحالية، رد بأنه كان هدفا لمحاولة اغتيال إيرانية في الماضي.

وقال “وفي… يوم التنصيب، سحب الرئيس ترامب حماية جهاز الخدمة السرية لي”.

وأردف قائلا “لذا، نعم، أشعر… بالقلق حيال ذلك، أكثر من أي شيء آخر. لكن كما تعلمون هذه هي الظروف التي نعمل فيها وعلينا إما أن نستسلم للضغوط أو أن نستمر. وأنا أعتزم الاستمرار”.

وفي وقت سابق، جدد بولتون انتقاده لترامب في منشور على منصة إكس وقال “سياسة دونالد ترامب في أوكرانيا اليوم ليست أكثر تماسكا مما كانت عليه يوم الجمعة الماضي عندما نفذت إدارته أوامر تفتيش لمنزلي ومكتبي. في ظل الارتباك والتسرع، ربما تكون مفاوضات ترامب في مراحلها الأخيرة، إلى جانب حملته للفوز بجائزة نوبل للسلام”.

وفتش ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) منزل بولتون في ولاية ماريلاند يوم الجمعة فيما قال مصدر مطلع إنه في إطار تحقيق للأمن القومي يركز على احتمال تسريب معلومات سرية. وأكد المكتب أيضا تنفيذ عملية أخرى بمكتب بولتون في واشنطن العاصمة.

شغل بولتون منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب لكنه بعد ذلك دأب على وصف ترامب بأنه غير مؤهل للمنصب.

وجرى تعيين حراسة خاصة من جهاز الخدمة السرية لحماية بولتون بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية إن حياته مهددة من إيران.