مستشار لخامنئي يعترف.. النظام لم يسقط لكننا تلقينا ضربة!

كشف المساعد السياسي في مكتب علي خامنئي للتوجيه السياسي والعقائدي، رسول سنائي راد، عن عمق الأزمة التي يعانيها النظام الإيراني في مواجهة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة.

واعتبر رسول سنائي راد، في برنامج تلفزيوني مساء أمس (السبت 5-11-2022) أن النظام في إيران لم يسقط، لكننا تلقينا ضربة.

وأضاف: “إننا اليوم نواجه ظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد ومتعددة الطبقات… كان لدينا بعض الإهمال. بما في ذلك خلال عصر كورونا والاستخدام المفرط للفضاء السيبراني من قبل الشباب والمراهقين”.

ثم علق المساعد السياسي لمكتب خامنئي للتوجيه السياسي والعقائدي، قائلاً: “يجب أن نقبل الخلافات ونفتح الحوار مع كراسي التفكير الحر.. ولكن أولاً وقبل كل شيء، يجب إخماد الاضطرابات والالتهابات”.

وقسّم سنائي راد السكان إلى “داخليين” وخارجيين، وقال إن “النظام يجب أن ينتهج ضبط النفس حيال السكان الداخليين ونحن مرنون حيال السكان الداخليين لأنهم بحسب الشهيد سليماني جزء من أبنائنا”.

يأتي ادعاء رسول سنائي راد بـ”ضبط النفس والمرونة” في حين ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، قتلوا على أيدي القوات الأمنية في الأيام الخمسين الماضية من الاحتجاجات.