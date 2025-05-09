مستشار للبيت الأبيض يتوقع تطورات إيجابية في الاجتماع التجاري بين أمريكا والصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الجمعة إن المؤشرات التي تسبق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تجرى في مطلع الأسبوع في سويسرا، مبشرة وإيجابية.

وأضاف هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت أثناء مغادرتهما للاجتماع مساء أمس الخميس.

وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي “كل ما يجري في اجتماع سويسرا مبشر جدا بالنسبة لنا… نرى الاحترام الشديد، ومعاملة الطرفين باحترام. ونرى روح التعاون في التعامل، ونرى أيضا مؤشرات على تطورات إيجابية”.

وأعلنت واشنطن وبكين يوم الثلاثاء أنّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في سويسرا هذا الأسبوع لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على الصين التي ردّت عليها بمثلها.

وقال وزير الخزانة الأميركي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا الثلاثاء: “لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12 مايو/ أيار بدعوة من الحكومة السويسرية.

وأضافت الوزارة أنّ هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت “بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”.