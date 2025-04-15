مستشفى الشفاء يعود للعمل جزئيًا ويستقبل جرحى غزة رغم تدميره

أكد مسؤول طبي فلسطيني، أن “مستشفى الشفاء” المدمر بات الوجهة الأساسية لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة، بعد قصف إسرائيل مستشفى المعمداني.

وفي تصريح للأناضول، أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة محمد أبو سلمية، بأن “مستشفى الشفاء أصبح الأساسي الذي يستقبل الجرحى والمرضى بعد قصف إسرائيل مستشفى المعمداني فجر الأحد وتدمير أجزاء كبير منه وإخراجه عن الخدمة”.

وأضاف أبو سلمية: “مستشفى الشفاء يعمل حالياً بعد إعادة ترميمه جزئياً، بقدرة لا تتجاوز 25‎ بالمئة، مما كان عليه الحال قبل دخول جيش الاحتلال للمستشفى وتدميره في شهر مارس/ آذار 2024”.

واقتحم الجيش الإسرائيلي في 18 مارس/ آذار الماضي مجمع الشفاء لمدة 14 يوما قبل أن ينسحب منه، لتتكشف مشاهد مروعة من الدمار الواسع لمبانيه، ودفن جثامين فلسطينيين بينهم نساء في مقابر جماعية وفردية، عُثر على بعضهم متحللا أو محروقا أو مقطعا.

وتابع أبو سلمية: “يعمل إلى جانب مستشفى الشفاء، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة، ومستشفى الهلال الأحمر بساحة السرايا وسط المدينة، وهما محدودا الإمكانيات ولا يمكنهما تحمل أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى”.

وشدد على أن ذلك، يزيد من العبء على المنظومة الصحية المتهالكة أصلاً، جراء الاستهدافات الإسرائيلية منذ بداية الإبادة في أكتوبر 2023.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

وطالب الطبيب أبو سلمية، بإمداد غزة بشكل عاجل بمستشفيات ميدانية جديدة مزودة بغرف عمليات، وإدخال أدوية ومستلزمات طبية من أجل التعامل مع حالات الإصابات الكبيرة جراء القصف الإسرائيلي.

ودعا لزيادة القدرة الاستيعابية بمستشفى “الشفاء” وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة، من أجل تعويض النقص الحاصل بعد خروج مستشفى “المعمداني” عن الخدمة.

وحذر من أن ” عشرات المرضى والمصابون بحالات خطيرة يواجهون خطر الموت في أي لحظة في ظل العجز الكبير في المنظومة الصحية، وخاصة غرف العمليات وغرف العناية المركزة”.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح معبر رفح لخروج الجرحى والمرضى.

وأضاف: “لدينا أكثر من 14 ألف مريض ومصاب بحاجة عاجلة للعلاج خارج قطاع غزة، وإمكانية علاجهم داخل القطاع غير ممكنة حالياً بفعل الواقع الصحي المتهالك”.

وفجر الأحد، قصفت مقاتلات إسرائيلية المستشفى المعمداني ما أدى إلى تدمير أحد مبانيه وتضرر واشتعال النيران بعدد من أقسامه ليخرج عن الخدمة.

وتحول “المعمداني” إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيدد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.