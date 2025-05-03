مستشفى برفح: 75% من الأدوية مفقودة والمخزون الطبي لا يكفي لأسبوع

أعلن مستشفى الكويت التخصصي في رفح، جنوب قطاع غزة، يوم السبت، أنه يواجه خطر توقف عملياته، محذّرًا من أن إمداداته الطبية لا تكفي إلا لمدة أسبوع واحد بالكاد.

جاء ذلك في بيان للمستشفى، صدر بالتزامن مع مرور 60 يوما على قرار إسرائيل إغلاق كافة معابر غزة ووقف دخول المساعدات والإغاثات الإنسانية للقطاع إحكاما لحرب الإبادة التي تشنها ضده منذ 19 شهرا.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وقال مستشفى الكويت في بيانه إن هناك “انهيار وشيك للمنظومة الصحية” بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وكشف المستشفى أن “أكثر من 75 بالمئة من الأدوية الأساسية في مستودعاته باتت مفقودة”، ما تسبب في تراجع خطير بقدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وفق البيان ذاته.

وأكد أن استمرار تقديم الرعاية الصحية بالمستشفى “بات مهدًدا بشكل جاد، كما أن المخزون الطبي المتوفر بالكاد يكفي لأسبوع واحد فقط”.

وحذّر المستشفى من توقف معظم الخدمات الصحية، بما في ذلك العناية المركزة للحالات الحرجة وعلاج المرضى ذوي الحالات المزمنة، إذا لم يتم التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية.

وفي السياق، ناشد المستشفى كافة الجهات الدولية الإنسانية بالتدخل الفوري لتفادي كارثة صحية حتمية في القطاع.

وأمس الجمعة، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة باتت على “وشك الانهيار التام” جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان أن المواد الغذائية والإمدادات الطبية في مستشفى الصليب الأحمر الميداني في غزة أوشكت على النفاد، مع استنفاد بعض الأدوية والمستهلكات الأساسية بالفعل، ما يُنذر بالخطر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.