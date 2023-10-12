مستشفيات غزة في خطر.. الوقود يكفي لبضع ساعات فقط

من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، أنّ قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات، بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات، لكنه قد ينفد خلال ساعات قليلة.

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني للصحافيين: “ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود، لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات، بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات”.

يأتي ذلك في وقت كشف المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني في وقت سابق اليوم الخميس، أنّ اللجنة تتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بخصوص الأسرى الذين احتجزهم مقاتلو الحركة خلال هجوم كبير على المستوطنات، السبت الماضي.

وأضاف: “كوسيط محايد نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل الاتصالات بين الرهائن وأفراد عائلاتهم وتسهيل أي إطلاق سراح في نهاية المطاف”.