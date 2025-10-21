مسح لـ"رويترز": المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة مرتين أخريين هذا العام

أظهر مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل يليه خفض آخر في ديسمبر كانون الأول، وكشف عن تباين آراء الخبراء حول مستوى الفائدة بنهاية العام المقبل.

وقبل شهر، توقع خبراء اقتصاديون خفضا واحدا فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري. لكن التوقعات الجديدة تلت تحول جديد في توقعات صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو مزيد من التخفيضات.

وبين نار زيادة التضخم المرتفع سلفا بسبب الرسوم الجمركية وخطر ضعف سوق العمل بشكل كبير، يبدو أن البنك المركزي أعطى أولويته لضعف سوق العمل، مما دفعه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول.

وتوقع 115 خبيرا اقتصاديا من أصل 117 بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما يتراوح من 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة في 29 أكتوبر تشرين الأول. وتوقع اثنان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول ثم 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وتنخفض هذه الأغلبية إلى 71 بالمئة فيما يتعلق بإجراء تخفيض آخر في ديسمبر كانون الأول. وأجري الاستطلاع في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر تشرين الأول.

وقال ريان وانج، الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك إتش.إس.بي.سي “من العدل أن نقول إن نحو نصف أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الحالية يركزون بشكل أكبر على سوق العمل والنصف الآخر على مخاطر التضخم”.

وانقسم الاقتصاديون إلى سبعة اتجاهات بشأن مستوى الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، ضمن نطاق يتراوح من 2.25 بالمئة إلى 2.5 بالمئة ومن 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة. ويعزا هذا المستوى المرتفع من الغموض بقدر ما إلى التكهنات حول من سيرأس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو أيار.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على باول منذ أشهر لخفض أسعار الفائدة بقدر كبير.