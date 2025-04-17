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مسعود بزشكيان: مستعدون لتوسيع علاقاتنا مع الرياض

منذ 3 دقائق
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. رويترز

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. رويترز

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بدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد طهران توسيع علاقاتها مع الرياض، في إطار الدفع بالعلاقات الثنائية، آملاً في الوقت ذاته أن تساهم “الصداقة مع السعودية في تعزيز مصالح العالم الإسلامي”، كما ذكر.

وتدفع الرياض وطهران بعلاقاتهما نحو إطار أوسع خاصة في خضم المتغيرات الجيوسياسية، ويقول بزشكيان: “إيران والسعودية بإمكانهما حل العديد من مشاكل المنطقة معاً، كما يمكنهما أن يكونا نموذجاً للتعاون الإقليمي”.

تصريحات الرئيس الإيراني جاءت عقب لقائه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي يزور طهران في زيارة رسمية التقى فيها بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الأركان اللواء محمد باقري، فضلاً عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.

في المقابل، استعرض الأمير خالد بن سلمان العلاقات السعودية – الإيرانية وسبل تعزيزها، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر منصة إكس: بتوجيه من القيادة التقيت الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقلت لفخامته تحيات القيادة -حفظها الله- واستعرضنا العلاقات السعودية الإيرانية وسبل تعزيزها، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.

    المصدر :
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