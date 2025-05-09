الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسلحون يقتلون 30 شخصاً في هجوم بنيجيريا.. إليكم التفاصيل

منذ 33 دقيقة
مسلحون في نيجيريا

مسلحون في نيجيريا

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة “إن مسلحين قتلوا بالرصاص ما لا يقل عن 30 مسافرا في هجوم بولاية إيمو جنوب شرق نيجيريا”، مما أثار مخاوف جديدة بشأن العنف في منطقة تعاني من انعدام الأمن.

وأضافت المنظمة في منشور على منصة إكس أن منفذي الهجوم الذين يشتبه في أنهم أعضاء في حركة شعب بيافرا الانفصالية المحظورة أضرموا النار في أكثر من 20 مركبة وشاحنة.

وأكد متحدث باسم الشرطة في ولاية إيمو وقوع الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، لكنه رفض الإفصاح عن عدد القتلى.

وأضاف المتحدث لرويترز اليوم الجمعة أن الشرطة قتلت أحد منفذي الهجوم.

وقالت الشرطة في بيان إن المسلحين أغلقوا الطريق السريع في حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش وأطلقوا النار بشكل متقطع قبل إشعال النار في المركبات.

وأضافت “تجري حاليا عملية بحث وتطويق واسعة النطاق، إذ تعمل قوات الأمن على تمشيط الغابات القريبة والمناطق المحيطة التي يعتقد أن المشتبه بهم يختبئون فيها”.

وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات النيجيرية التحقيق في الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
في هذا التاريخ.. الحكومة الكندية الجديدة برئاسة كارني تؤدي اليمين
وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار
اتفاق بين تركيا وسوريا من أجل تزويد دمشق بالغاز الطبيعي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 28 فبراير/شباط 2025. رويترز
البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً جيداً مع زيلينسكي

الأكثر قراءة

مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته