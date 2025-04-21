مسيحيو غزة يودعون البابا فرنسيس بالشكر والعرفان وقلوب يعتصرها الألم

أعرب أعضاء المجتمع المسيحي الصغير في قطاع غزة عن حزنهم الشديد، اليوم الاثنين، لفقد البابا فرنسيس، وقالوا إن قلوبهم يعتصرها الألم لوفاة البابا الذي كان يدعو إلى السلام في القطاع المدمر ويتحدث إليهم عبر الهاتف كل مساء طوال الحرب.

وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أشاد المسيحيون الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون، من الكاثوليك والأرثوذكس، بتواصل بابا الفاتيكان الدائم معهم باعتباره مصدرا للسلوى في وقت تعاني فيه جماعاتهم بسبب الحروب والكوارث والصعوبات والاضطهاد.

وقال جورج أنطون (44 عاما)، وهو رئيس لجنة الطوارئ في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، لرويترز “إحنا فقدنا قديسا كان يعلمنا كيف أن نكون مثابرين (و)صبورين وأقوياء، فقدنا رجلا كان يحارب في كل يوم في كل الأنحاء من أجل أن يحمي هذا القطيع الصغير من أتباع الكنيسة هنا”.

وأضاف أنطون أن البابا فرنسيس اتصل بالكنيسة بعد ساعات من بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، وكانت تلك بداية ما وصفه موقع “أخبار الفاتيكان” بأنه عمل روتيني كل ليلة طوال فترة الحرب.

وتابع أنطون أنه كان يحرص على التحدث ليس فقط مع الكاهن، وإنما مع جميع الحاضرين في المكان.

وقال أنطون في إشارة إلى مسيحيي غزة الذين يقدر عددهم بالمئات “قلبنا مفطور على وفاة البابا فرنسيس، ولكننا نعلم بأنه ترك وراءه كنيسة تهتم لأمرنا وتعرف كل واحد منا باسمه”.

وأردف “كان يقول لكل واحد منا: أنا معكم، لا تخافوا”.

وقال الأب جبرائيل رومانيلي كاهن رعية كنيسة العائلة المقدسة بقطاع غزة لخدمة أخبار الفاتيكان إن البابا فرنسيس أجرى معه آخر اتصال هاتفي مساء السبت.

وأضاف “قال إنه يصلي من أجلنا، وباركنا، وشكرنا على صلواتنا”.

وفي اليوم التالي، في آخر تصريح عام له بمناسبة عيد القيامة، وجه البابا فرنسيس نداء من أجل إحلال السلام في غزة، وطلب من الطرفين المتحاربين “الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم المساعدة لشعب جائع يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام”.

* ’السلام في هذه الأرض’

في كنيسة القيامة بالقدس، في الموقع الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب ودفن وقام فيه، قال رئيس الطائفة اللاتينية، الأب ستيفان ميلوفيتش، إن البابا فرنسيس كان يدافع عن السلام.

وأضاف أنه يتمنى أن يحل السلام “قريبا في هذه الأرض”، وأن يكون البابا القادم قادرا على المساهمة في إحلال السلام “في القدس وفي العالم أجمع”.

وأوضح كاهن ببلدة رميش جنوب لبنان، التي تضررت بشدة خلال الحرب العسكرية الإسرائيلية العام الماضي إنه يعتبره قديسا لأنه “حمل لبنان والشرق الأوسط في قلبه”، وخاصة في الفترة الأخيرة من الحرب.

وقالت ماري جو ديب التي تعمل في مؤسسة اجتماعية في لبنان إنهم كانوا يشعرون أنه دائم الحضور مضيفة أنه كان يحشد المؤسسات الكاثوليكية والأموال لمساعدة لبنان خلال الأزمات.

ووصفته بأنه كان مناضلا وتمنت أن يكون البابا القادم مثله.

وزار البابا فرنسيس الشرق الأوسط عدة مرات، منها العراق عام 2021، حيث عَرفَ أن انتحاريين اثنين حاولا اغتياله في الموصل، المدينة التي كانت معقلا لتنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017.

كما زار أنقاض أربع كنائس هناك، وأطلق دعوة للسلام.

وفي سوريا، قال المطران نيقولا أنتيبا في كنيسة العذراء سيدة دمشق “كنا عم نقدس (يقيم قداسا) وشخص جاب لنا ورقة صغيرة أنه قداسة البابا توفاه الله”.

وذكر أحد رواد الكنيسة “كان كل ما يحكي عن سوريا يقول ‘سوريا الحبيبة‘. دعا كل المنظمات الدولية أثناء الأزمة اللي كانت بسوريا بالسنين الماضية لدعمها والاتجاه لدعم الوجود المسيحي بسوريا ودعم الكنيسة بسوريا”.