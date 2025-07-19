مسيرة مجهولة تقتل عضوا بحزب العمال الكردستاني قرب السليمانية بالعراق

من هجوم سابق شنته مسيّرة في كردستان. رويترز

قالت مصادر أمنية ومسؤولون محليون السبت، إن هجوما بطائرة مسيرة مجهولة الهوية أسفر عن مقتل عضو في حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر بالقرب من السليمانية بالعراق.

ويعد هذا، أول هجوم من نوعه منذ شهور، بحسب وكالة “رويترز”.

بدوره نقل موقع “شفق” العراقي، عن مصدر قوله، إن “الضربة الجوية وقعت في قرية ضمن حدود قضاء بنجوين شرقي السليمانية، واستهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصان، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة”.

وأضاف المصدر، أن “الجهة التي نفذت الهجوم لم تُعرف بعد”.

ولفت إلى أن “المنطقة شهدت تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة في الساعات التي سبقت القصف”.