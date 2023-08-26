مسيّرات أوكرانيا تُغلق مطارات موسكو.. وضربات كييف تطال عمق القرم

تعرّضت العاصمة الروسيّة موسكو إلى هجوم جديد بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث قال رئيس البلدية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار فوق منطقة إسترا، مضيفًا أنه “لا توجد إصابات أو أضرار. وخدمات الطوارئ في الموقع”.

إلى ذلك، ذكرت وكالة “تاس” للأنباء أنّ ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها.

يأتي ذلك فيما كشف جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الجمعة، أنّ أوكرانيا شنت هجومًا بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في حين أفاد سكان بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات.

وأعلنت روسيا في وقت سابق أمس، عن وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية المنسقة فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إنّ أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة وعددها 42 قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون في المخابرات الأوكرانية إن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بيريفالنوي، وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

بدوره، لفت أندري يوسوف المتحدث باسم جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية، وفقًا لموقع ليجا.نت الأوكراني، إلى أننا “نؤكد وقوع ضربة”.

فيما أشار سكان بيريفالنوي في منشوراتهم على تطبيق تيليغرام إلى أنهم سمعوا انفجارات من القاعدة العسكرية وأشاروا إلى سقوط قتلى.

يذكر أنّ روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 قائلة إنها أرض روسية.