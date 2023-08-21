الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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مسيّرة تستهدف موسكو وتعليق الرحلات بمطار فنوكوفو

منذ 3 دقائق
مطار روسي- أرشيفية

مطار روسي- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو مما أدى لسقوطها.

وأضافت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

وأفادت وكالة تاس للأنباء بتعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار فنوكوفو في موسكو.

وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصاً تلك التي تستهدف العاصمة.

ونادرا ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.

ويعد الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طاولت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا.

وبدأت أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو، لكنها لم تحقق سوى بعض التقدم المتواضع في مواجهة مقاومة شديدة من القوات الروسية على خط المواجهة.

    المصدر :
  • رويترز

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