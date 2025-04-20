مشاورات تجارية ستجمع بين كوريا الجنوبية وأميركا هذا الأسبوع

قالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية الأحد إن سول وواشنطن ستعقدان مشاورات تجارية هذا الأسبوع بناء على اقتراح من الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير المالية تشوي سانغ-موك ووزير التجارة آهن دوك-غيون سيلتقيان بالممثل التجاري جاميسون جرير ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتأمل كوريا الجنوبية في خفض الرسوم الجمركية “المضادة” البالغة 25 بالمئة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البلاد، والتي أمر بتعليقها لاحقا إلى جانب رسوم جمركية مرتفعة فرضها على عدد من الدول.

وجاء في البيان أن آهن سيسافر يوم الأربعاء. ولم يحدد البيان جدول الأعمال أو يذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قال هان دوك-سو رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز ونشرت أمس السبت إن بلاده “لن ترد” على الرسوم الجمركية الأمريكية نظرا للدعم التاريخي من واشنطن.