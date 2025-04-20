الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشاورات تجارية ستجمع بين كوريا الجنوبية وأميركا هذا الأسبوع

منذ 36 دقيقة
اميركا وكوريا الجنوبية

اميركا وكوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية الأحد إن سول وواشنطن ستعقدان مشاورات تجارية هذا الأسبوع بناء على اقتراح من الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير المالية تشوي سانغ-موك ووزير التجارة آهن دوك-غيون سيلتقيان بالممثل التجاري جاميسون جرير ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتأمل كوريا الجنوبية في خفض الرسوم الجمركية “المضادة” البالغة 25 بالمئة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البلاد، والتي أمر بتعليقها لاحقا إلى جانب رسوم جمركية مرتفعة فرضها على عدد من الدول.

وجاء في البيان أن آهن سيسافر يوم الأربعاء. ولم يحدد البيان جدول الأعمال أو يذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قال هان دوك-سو رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز ونشرت أمس السبت إن بلاده “لن ترد” على الرسوم الجمركية الأمريكية نظرا للدعم التاريخي من واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جامعة هارفرد الأميركية
غزة تحت القصف
جامعة هارفارد: إدارة ترامب زادت من مطالبها الصعبة
سموتريتش وبن غفير
غزة تحت القصف
سموتريتش يدعو لاحتلال غزة.. وبن غفير: سنمنع عنهم الوقود والكهرباء
عائلات الأسرى الإسرائيليين الرهائن يتجمعون للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى المحتجزين في غزة، 14 يناير/كانون الثاني 2025. رويترز
غزة تحت القصف
والد رهينة أميركي يأمل أن يكون ابنه على قيد الحياة في غزة

الأكثر قراءة

الشمس - تعبيرية
علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!