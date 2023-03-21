مشروع قانون أمريكي لرفع السرية عن المعلومات الخاصة بمنشأ كورونا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع، الاثنين، مشروع قانون يُلزم برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بمنشأ كوفيد-19.

وقال بايدن إنه يشارك الكونجرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ كوفيد-19، لكنه أضاف أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سيُنشر من معلومات.

وقال بايدن في بيان “في إطار تنفيذ هذا التشريع، سترفع إدارتي السرية وستشارك أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات، بما يتفق مع سلطتي الدستورية للحماية من الكشف عن معلومات من شأنها الإضرار بالأمن الوطني”.

وجرت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض.

ويدور في واشنطن نقاش مسيّس للغاية حول منشأ فيروس كورونا تقريبا منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة بشرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، وسط دعوات من الديمقراطيين والجمهوريين لبايدن برد أقوى على الصين.

وتجدد النقاش الشهر الماضي عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الطاقة الأمريكية ترى أن الجائحة نشأت على الأرجح من تسرب بمختبر في الصين، وهو ما تنفيه بكين.

وأصدرت الوزارة تقييمها “بقدر منخفض من الثقة” في تقرير سري. قدر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أيضا أن الجائحة ربما نجمت عن تسرب في المعمل. غير أن أربع وكالات أمريكية أخرى لا تزال ترى أن كوفيد-19 كان على الأرجح نتيجة انتقال طبيعي، في حين لم تحسم اثنتان أمرهما بعد.

يقول العديد من المسؤولين الأمريكيين إن منشأ الفيروس ربما لا يعرف على الإطلاق.