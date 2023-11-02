مصادر أمنية: وصول 400 من مزدوجي الجنسية إلى الجانب المصري عبر معبر رفح

قال مصدر أمني، الخميس، إن 400 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى الجانب المصري عبر معبر رفح مع قطاع غزة.

وذكر المصدر الأمني في الجانب المصري من معبر رفح أن من المقرر وصول 200 آخرين ليصل إجمالي عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من المعبر اليوم إلى نحو 600.

يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية بأنها ستسمح بعودة جرحى قطاع غزة الذين يتم معالجتهم في مصر.

من جانبه، أكد الأمين العام للهلال الأحمر المصري رائد عبدالناصر أن 20 سيارة إسعاف دخلت معبر رفح استعدادا لنقل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات في مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال عبدالناصر إنه تم نقل 45 مصابا من غزة إلى مصر، منهم 34 نقلوا لمستشفى العريش العام و10 لمستشفى مدينة بئر العبد، فيما نقلت حالة واحدة إلى مستشفى بالقاهرة نظرا لخطورة إصابتها.

في السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر المصري في بيان عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية من معبر رفح إلى معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل لتفتيشها تمهيدا لعودتها إلى معبر رفح وتسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي آخر المستجدات قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة الخميس إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 9061 شخصا وبلغ عدد المصابين 32 ألفا.

وأضاف أن الشهداء بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.