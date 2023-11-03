مصادر طبية: استشهاد 8 فلسطينيين في حوادث متفرقة في الضفة الغربية

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

قالت مصادر طبية فلسطينية الجمعة إن ثمانية فلسطينيين قتلوا في حوادث متفرقة في الضفة الغربية أثناء الليل.

وأضافت أن أحدهم توفي متأثرا بإصابته في حادثة سابقة.

وفي آخر المستجدات طوقت القوات الإسرائيلية، الخميس، مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس 2\11\2023 “تطويق” مدينة غزة، معقل حركة حماس بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.

في المقابل، توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الخميس، بأن غزة ستكون “لعنة التاريخ” على إسرائيل، محذرة من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون “في أكياس سود”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن القوات الإسرائيلية “أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس”.

وبحسب هغاري فإن “مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق” في اليوم الثامن والعشرين من الحرب.