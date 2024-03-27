مصادر عبرية: لا حل في غزة وجنوب لبنان ما لم يتم التوصل إلى "اتفاق دبلوماسي"

أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار، إنه لن يكون هناك أي حل للحرب في غزة وجنوب لبنان ما لم يتم التوصل إلى “اتفاق دبلوماسي”.

وذكرت المصادر أنه من أجل إنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان “يجب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو أكثر”.

هذا وأوضحت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة على الجبهتين، لكن التحركات الدبلوماسية من قبل السياسيين ستكون ضرورية لترجمة تلك المكاسب العسكرية إلى تقدم واستقرار على المدى الطويل”.

وتابعت: “في ظل غياب خطة واضحة لإدارة غزة بعد الحرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه ما يزال بإمكان حماس العودة بسهولة إلى المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عليها سابقا، كما حدث مع مستشفى الشفاء في شمال غزة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الجيش الإسرائيلي وحزب الله جولة أخرى من التصعيد في الـ72 ساعة الماضية.