الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصادر عبرية: لا حل في غزة وجنوب لبنان ما لم يتم التوصل إلى "اتفاق دبلوماسي"

منذ دقيقتين
قصف على غزة

قصف على غزة

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار، إنه لن يكون هناك أي حل للحرب في غزة وجنوب لبنان ما لم يتم التوصل إلى “اتفاق دبلوماسي”.

وذكرت المصادر أنه من أجل إنهاء الحرب في غزة وجنوب لبنان “يجب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أو أكثر”.

هذا وأوضحت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة على الجبهتين، لكن التحركات الدبلوماسية من قبل السياسيين ستكون ضرورية لترجمة تلك المكاسب العسكرية إلى تقدم واستقرار على المدى الطويل”.

وتابعت: “في ظل غياب خطة واضحة لإدارة غزة بعد الحرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه ما يزال بإمكان حماس العودة بسهولة إلى المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عليها سابقا، كما حدث مع مستشفى الشفاء في شمال غزة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الجيش الإسرائيلي وحزب الله جولة أخرى من التصعيد في الـ72 ساعة الماضية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن الواردات الزراعية من أوكرانيا
البيت الأبيض
غزة تحت النار
البيت الأبيض: تعازينا لمن غرقوا وهم يحاولون انتشال معونات قبالة غزة
الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس 600 يصعد بواقع 0.1 بالمئة

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
قصف على جنوب لبنان
نجل رجل دين شيعي معروف يدعو أهل الجنوب لمنع حزب الله من استخدام قراهم